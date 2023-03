Stiri pe aceeasi tema

- Romanul dat disparut dupa tragedia feroviara din Grecia a fost declarat mort, anunta MAE. Autoritatile locale au reusit sa-l identifice printre victimele accidentului de tren produs marti noapte. Intre timp, sunt proteste in Grecia dupa nenorocirea care a frant zeci de destine. Rudele si apropiatii…

