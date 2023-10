Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul pornit in Israel de militanții Hamas face tot mai multe victime. Un barbat in varsta de 22 de ani a fost ucis intr-un mod barbar, insa a reușit sa salveze viața a doua fete, in Israel, dupa ce i-ar fi infruntat pe militanții Hamas.

- Numarul morților din Israel a ajuns la peste 1.000 de persoane, iar peste 25 de soldați au murit. Un roman și-a pierdut viața incercand sa iși apere țara cu prețul vieții. Acesta avea doar 22 de ani și avea dubla cetațenie, iar acum a staranit aprecierile tuturor pentru curajul de care a dat dovada,…

- Cel puțin 260 de persoane au murit dupa un atac declanșat de Hamas la un festival de muzica electronica in aer liber din Israel, langa Fașia Gaza, potrivit CNN. Un numar necunoscut de participanți pare sa fi fost rapit de agenții Hamas. Atacul a avut loc sambata (7 octombrie) la Festivalul Universo…

- Cel puțin 320 de persoane au fost ucise in urma unui val de cel puțin 7 cutremure puternice care au lovit estul Afganistanului. Cel mai mare seism a avut o magnitudine de 6,3 grade pe scara Richter a lovit in apropiere de orasul Herat. Citește și: Transfagarașanul nu se mai inchide obligatoriu la sfarșitul…

- Cel puțin 10 migranți au murit și 25 au fost raniți duminica, atunci cand un camion de marfa care ii transporta clandestin s-a rasturnat pe o autostrada din statul mexican Chiapas, au anunțat oficiali locali din domeniul securitații, relateaza APA, citand

- Cunoscutul rapperul și starul de internet Lil Tay ar fi murit la varsta de doar 14 ani, alaturi de fratele ei. Ei bine, acesta este anunțul ce se gasește pe contul oficial al vedetei americane. Cu toate acestea, tatal și managerul lui Lil Tay nu confirma, dar nici nu neaga informația.

- Cantareata irlandeza Sinead O’Connor, cunoscuta pentru hitul sau „Nothing Compares 2 U”, a murit la varsta de 56 de ani, au anunțat miercuri seara publicațiile The Irish Times și Daily Mail.Decesul artistei vine la circa un an și jumatate dupa ce dupa ce fiul ei, Shane, in varsta de 17 ani, s-a sinucis…

- Cinci persoane au murit si cel putin alte sapte au fost ranite cand un avion de dimensiuni mici s-a prabusit luni seara pe un hangar dintr-un aeroport in apropiere de Varsovia, a declarat ministrul polonez al Sanatatii, Adam Niedzielski, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro. “Avem cel putin sapte raniti…