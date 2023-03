Ionut, romanul dat disparut dupa tragedia feroviara din Grecia, a fost gasit mort. Familia tanarului a fost anuntata de autoritatile din Grecia ca Ionut se numara printre victimele accidentului de tren, transmite RomaniaTV.net Potrivit rudelor, Ionut fusese la Atena sa dea examen auto si avea bilet de intoarcere la Salonic in trenul mortii. Vineri, un […] The post Romanul dat disparut in accidentul feroviar din Grecia, identificat printre morți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .