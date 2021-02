Stiri pe aceeasi tema

- „Eliminarea tuturor pensiilor speciale este o abordare nerealista. Abordarea noastra e cea raționala. Ne dorim ca in urmatoarele saptamani sa eliminam pensiile speciale ale parlamentarilor. Se poate face, nu are o problema de constituționalitate”, a declarat Barna intr-o intervenție la Digi24. Zeci…

- Barbatul are 52 de ani și a suferit arsuri pe 70% din suprafața corpului, dupa ce s-a electrocutat la locul de munca. El a fost transferat, vineri, in Belgia, cu o aeronava militara, dupa o saptamana de așteptare. Dupa accident, el fusese dus cu un elicopter SMURD la Iasi, la Clinica de Arsi de la Spitalul…

- Un medic roman din Belgia trage un semnal de alarma cu privire la condițiile in care pacienții sunt tratați in spitalele din Romania. Ciprian Isacu este medic in Belgia și iși acuza colegii din Romania ca nu au tratat corespunzator un pacient cu arsuri grave care a ajuns, in cele din urma, sub ingrijirea…

- Acesta suferea de o forma grava de COVID-19 și avea mai multe boli, au transmis reprezentanții Ministerului Sanatații. Zeci de romani blocați pe un aeroport din Mexic de 3 zile. Li s-au luat actele și telefoanele „Ministerul Sanatații a fost informat privind un deces in randul pacienților care…

- Romanul care a ajuns in Belgia cu arsuri pe 70% din corp este tratat de un medic roman – Ciprian Isacu – care s-a ingrozit cand a vazut ca bolnavul avea ranile nespalate si netratate. Potrivit medicului Ciprian Isacu, cand a ajuns in Belgia, pacientul avea deja patru bacterii si o ciuperca luate din…

- Pacientul ars din Constanta a ajuns in Belgia cu ranile necuratate, sustine medicul roman Ciprian Isacu care il ingrijeste acolo. De asemenea, pacientul avea 4 bacterii si o ciuperca luate din spitalele din Romania cand a ajuns in Belgia, transmite Digi24 . Medicul Ciprian Isacu a rabufnit la adresa…

- Pacientul ars din Constanța a ajuns in Belgia cu o aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, iar dupa primele analize s-a descoperit ca este infectat cu trei bacterii, transmite Digi24. Barbatul in varsta de 52 de ani cu arsuri pe mai mult de 50% din suprafata corpului a ajuns in Belgia cu trei…

- Avionul care urma sa duca in Belgia, joi dimineața, un pacient din Constanța care a suferit arsuri grave s-a intors din drum. Situația barbatului este dramatica. Raed Arafat a declarat pentrul Aleph News ca pe drum aparatul de zbor s-a depresurizat si s-a decis intoarcerea in tara. Pacientul cu arsuri…