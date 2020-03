Stiri pe aceeasi tema

- Franta numara in prezent trei focare importante de propagare a noului coronavirus si se pregateste de intensificarea unei epidemii care a provocat deja trei decese pe teritoriul tarii, noteaza AFP, scrie agerpres.ro.

- A treia persoana a decedat din cauza epidemiei de coronavirus in Franta, unde mai multe evenimente au fost anulate, iar Muzeul Luvru din Paris a ramas inchis pe durata zilei de luni, informeaza agerpres.ro.

- Din cauza numarului mare de imbolnaviri din ultimele zile, in Franta si Italia, autoritatile au decis sa inchida mai multe obiective turistice importante printre care se numara Muzeul Luvru si opera La Scala din Milano.

- Toate statele vecine Italiei s-au angajat ca nu-si vor inchide frontierele cu aceasta tara ca urmare a temerilor privind epidemia cu noul coronavirus, conform unei declaratii comune semnate marti la Roma de ministrii sanatatii din aceste tari, relateaza AFP si DPA. ''Dorim sa fim foarte clari…

- Avand in vedere evolutia epidemiei provocate de noul coronavirus, guvernul francez a decis sa le recomande cetatenilor sai sa nu calatoreasca in China ''decat daca exista un motiv imperativ'', a anuntat sambata Ministerul de Externe, relateaza AFP. ''Avand in vedere contextul…

- Oficialii chinezi spera ca Statele Unite vor acorda Chinei "flexibilitate" pe anumite promisiuni din acordul comercial parțial "in prima faza" semnat in decembrie in contextul epidemiei de coronavirus, a anunțat luni un reporter al site-ului Bloomberg, pe Twitter, citat de Reuters.

- Un roman din Italia, in varsta de 42 de ani, este suspect de coronavirus. Acesta lucreaza la un hotel in care au stat cei doi turiști chinezi bolnavi de coronavirus, relateaza Corriere della Sera. Romanul, identificat drept Marian C., a fost plasat in carantina și apoi dus la spital „Lazzaro Spallanzani”…

- Directorul general al organizatiei a declarat starea de urgenta la scurt timp dupa ce s-a întors dintr-o vizita în China, unde a mers pentru a vedea care sunt masurile luate de autoritațile de acolo pentru a stopa raspândirea virusului. Starea de urgenta internationala a…