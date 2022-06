Stiri pe aceeasi tema

- Marele om de cultura Valeriu Rapeanu, profesor, critic literar, eseist si istoric, a incetat din viata duminica, 12 iunie, la varsta de 90 de ani. A colaborat mult timp cu cotidianul ”Curierul National”, caruia i-a oferit constant materiale culturale de prestigiu, gasind in paginile acestei publicatii…

- Barbatul din Ruginoasa care si-a decapitat mama in ianuarie a dat ieri ochii cu judecatorii Tribunalului. Constantin Anastasiei a fost trimis in judecata pentru omor calificat, el riscand o condamnare de pana la 25 de ani de inchisoare sau chiar detentia pe viata. Crima a fost savarsita in noaptea de…

- Viața prin ochi de copil a fost genericul sub care la Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu” din Alba Iulia s-au desfașurat o serie de activitați cu ocazia zilei de 1 Iunie, sarbatoridu-se copilaria – cea mai frumoasa perioada din viata fiecaruia, reprezentand varsta inocentei si a candorii. Copilaria este…

- Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" din Constanta, in doliu. Valeri Baran s a stins din viata noaptea trecuta. Valeri Baran a fost trombonist in cadrul partidei de suflatori a orchestrei Teatrului National de Opera si Balet "Oleg Danovski" din Constanta."In noaptea asta, la trecere dintre…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, joi, 26 mai, la Manastirea Putna s-a desfașurat o noua acțiune de donare de sange in cadrul parteneriatului incheiat intre Arhiepiscopia Sucevei și Radauților, Centrul de Transfuzii Suceava, Fundația ...

- Mariana Tomescu Inalt Preasfinția Sa Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, printr-o scrisoare semnata de Arhim.Paisie Teodorescu, Vicar patriarhal la Cabinetul Patriarhului, a binecuvantat pe Al.Florin Țene, autorul carții “Nu plangeți ca ma duc de langa voi. Viața “Sfantului Inchisorilor”, Valeriu…

- Andreea Berecleanu și Constantin Stan s-au casatorit in anul 2016 și formeaza un cuplu extrem de sudat. Prezentatoarea a dezvaluit motivul pentru care soțul ei nu poarta verigheta pe deget, ci la gat. Vedeta de la Prima TV traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de medicul estetician și se iubesc…