- Lucrarile de reabilitare a ansamblului-cladire Castel Banffy și a parcului-monument din localitatea Rascruci, comuna Bonțida, derulate de Consiliul Județean Cluj cu ajutorul fondurilor europene, continua.

- Lucrarile de restaurare a Castelului Nopcsa din județul Hunedoara au ajuns la final, iar din aceasta vara turiștii il vor putea vizita. Monumentul și-a recapatat stralucirea de la inceputul secolului trecut.

- Articolul Primaria Ramnicu Sarat reabiliteaza 15 strazi de interes local. Lucrarile, finanțate de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Edilul Sorin Cirjan a semnat, joi, un contract de finanțare pentru un proiect de „Reabilitare și modernizare…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a declarat ca in momentul de fata, conform declaratiilor partii ucrainene, au fost oprite lucrarile de dragare pe canalul Bastroe, informeaza AGERPRES . „Partea ucraineana a suspendat toate lucrarile de dragare si pe cele de adancire, daca au fost,…

- Ploieștenii din cartierul Malu Roșu vor avea unde sa-și petreaca timpul in aer liber. SGU Ploiești a anunțat ca a finalizat activitațile de modernizare a locului de odihna din zona menționata, respectiv din imediata apropiere a Bisericii de lemn. Lucrarile au fost derulate de catre personalul din cadrul…

- Ruții au lovit din nou in noaptea de joi spre vineri regiunea Zaporojie si centrul sau administrativ cu acelasi nume, in sudul Ucrainei, unde se afla cea mai mare centrala nucleara din Europa, lasand mii de persoane fara curent electric, relateaza EFE și Agerpres. Atacul a avut loc tarziu in noapte,…

- Un roman in varsta de 49 de ani, angajat timp de aproape un deceniu ca gradinar la un pictor austriac celebru, a furat tablouri in valoare de aproximativ 500.000 de euro. Doua dintre ele au fost licitate la Dorotheum. Un roman de 49 de ani, care a lucrat pentru familia pictorului Hermann Nitsch intre…

