- Vicepresedintele PSD Timisoara, consilierul local Radu Toanca, a declarat, joi, ca se pot gasi solutii pentru abonatii la societatea de termoficare Colterm, dar administratia Fritz este total depasita de problema. Conform reprezentantului PSD Timisoara, solutia presupune si intrarea Colterm…

- MP Sport, in colaborare cu SCM Timișoara, organizeaza o noua ediție a Skills Development Camp. Evenimentul sportiv se va desfașura in perioada 19-24 iulie, in cadrul complexului sportiv "Banu Sport"... The post Camp de baschet la Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Muzeul de Arta din Targoviste gazduieste, din 1 iunie, expozitia de arta contemporana banateana arTMosfairea unui grup de artisti din Timisoara si imprejurimi reuniti de curatorul Costin Bratean

- Gest emoționant al polițiștilor din Timișoara, cu ocazia Zilei Copilului. Ei au dorit sa faca o acțiune caritabila, astfel ca au apelat la Academia Mamicilor pentru le sugera cațiva copilași pentru care chiar și un mic gest ar conta. „In cel mai scurt timp am gasit o familie din Timișoara, respectiv…

- Specialiștii de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara vor posta online, timp de mai multe zile, filmulețe cu exerciții de recuperare respiratorie pentru pacienții care au trecut prin Covid-19. Exercițiile pot fi facute de acasa și vor porni de la mișcari simple, pana la unele mai complexe.

- Dupa eșecul fara punct din meciul cu Arcada Galați, SCMU Craiova avea nevoie obligatorie de o victorie de trei puncte in meciul de astazi, cu Timișoara. Acest lucru s-a și intamplat, jucatorii lui Danuț Pascu impunandu-se cu scorul de 3-0 (25-15, 25-14, 25-15), dupa un meci dominat in totalitate. Primele…

- Ordinul prin care seful DSU, Raed Arafat, a decis sa prelungeasca restrictiile la Timisoara cu trei zile in perioada 22- 24 martie, peste hotararea luata de Comitetul pentru Situatii de Urgenta Timis de sambata trecuta, care oprise carantina, a fost anulat de Curtea de Apel Bucuresti. Decizia nu este…

- Un barbat din Timisoara, care in 10 martie l-a amenintat, intr-un video postat pe Facebook, pe secretarul de stat Raed Arafat, a fost internat intr-un spital de psihiatrie din Timis, in urma unei decizii a instantei de judecata. Barbatul i-a transmis lui Arafat ca-l va lovi cu un topor, cu un ciocan…