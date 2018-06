Genu Armeanu, in varsta de 45 de ani, a fost condamnat la inchisoare pe viata in 15 minute, scrie observator.tv. Acesta va petrece cel putin 28 de ani in spatele gratiilor, fara dreptul de eliberare conditionata.

Romanul si-a ucis iubita pe 3 ianuarie. Elisabeta a fost injunghiata chiar in fata casei din Londra. Femeia avea 44 de ani si era mama a trei copii. Dupa ce a injunghiat-o, romanul a lasat-o sa agonizeze pe trotuarul din fata casei.

Cei doi se cunosteau de mici, dar au inceput o relatie la Londra in 2017. Pentru ca lucrurile nu au mai mers intre ei, Elisabeta il parasise…