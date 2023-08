Stiri pe aceeasi tema

- Un roman, de 37 de ani, abia ajuns in Italia, și-a pierdut ambele maini și un ochi intr-o explozie. Acum se afla in arest la domiciliu, acuzat fiind de fabricarea și deținerea de materiale explozive, scrie Rotalianul. Incidentul a avut loc pe 10 iunie 2023. O explozie puternica a zguduit atunci locuința…

- Fugarul Ionel Arsene este patron in Italia. Afacerea a fost deschisa in urma cu patru ani. Tot atunci și-a inceput o noua viața in Italia alaturi de intreaga familie.Ionel Arsene - președintele Consiliului Județean Neamț a fost plasat in arest la domiciliu de catre magistrații italieni. Arsene este…

- Un roman a avut parte de un sfarșit tragic in Italia, acolo unde era muncitor. Sorin avea 55 de ani și muncea pe șantier, iar tragedia s-a intamplat din cauza unui accident la locul de munca. Romanul a murit in spital, dupa 24 de ore in care a stat in agonie. Fiica și fiul barbatului sunt copleșiți…

- Procurorul din Nanterre anunta joi deschiderea unor proceduri judiciare - cu privire la omucidere - impotriva politistului care a tras focul de arma care l-a ucis pe Nahel, in varsta de 17 ani, marti, in timpul unui control rutier, si a cerut plasarea acestuia in detentie, relateaza AFP. ”Parchetul…

- Individul devenise o adevarata amenințare pentru comercianții din zona Frosinone, Italia. Niciun magazin sau centru comercial din zona nu reușise sa scape de „vizitele” tanarului.La 32 de ani, acesta fura tot ce-i pica in mana, de la feliatoare furate dintr-o pizzerie pana la o cutie de bere dintr-un…

- Lucian, un roman de doar 34 de ani, și-a gasit sfarșitul intr-un cumplit accident rutier in Italia. Barbatul a lasat in spate o familie indurerata, iar apropiații au transmis numeroase mesaje de condoleanțe pe rețelele de socializare.

- Hoții romani erau pregatiți sa dea lovitura la o firma de transport marfuri din Cassola, Italia. Ei ar fi putut sa fure bunuri in valoare de 100.000 de euro, insa au fost opriți la timp. Nu au putut trece neobservați de ochii vigilenți ai unei feline care i-a dat de gol rapid.Pisica a inceput sa miaune…