Stiri pe aceeasi tema

- Tony este porecla unui barbat de 37 de ani, nascut in Cugir, dar care locuiește in comuna Șibot, localitate aflata la circa 13 km de orașul sau natal. De la sfarșitul lunii iulie, inceputul lui august s-a alaturat Legiunii Internaționale de Lupta pentru Ucraina (Legiunea Straina a Ucrainei). El a povestit…

- Ucraina nu va accepta niciun fel de varianta noua a acordurilor de la Minsk, a declarat președintele Ucrainei, luni, intr-un interviu acordat jurnalistului american Fareed Zakaria. Volodimir Zelenski a spus ca acordurile respective sunt „o bucata de hartie pentru a oferi Rusiei o pauza inainte de urmatoare…

- Oficiali americani și europeni spun ca Ucraina a folosit cu succes o metoda de lupta de rezistența dezvoltata de forțele de operațiuni speciale ale SUA pentru a lupta impotriva Rusiei și a-i bloca armata superioara, relateaza CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In cea de-a 180-a zi de razboi, Volodimir Zelenski a transmis in cadrul discursului sau nocturn de duminica un mesaj de avertizare privind planul Ucrainei cu privire la modul in care Rusia va acționa in zilele care urmeaza. Potrivit liderului ucrainean, trupele militare rusești au in vedere un proces…

- Un consilier din Moscova a fost condamnat la șapte ani de inchisoare pentru ca a criticat invazia Rusiei in Ucraina, potrivit Reuters. Alexei Gorinov, membru al consiliului districtului Krasnoselsky, a declarat in 15 martie, in cadrul unei ședințe a consiliului in care s-a discutat despre un concurs…

- Lupta pentru orasul Sloviansk din estul Ucrainei va fi urmatoarea confruntare importanta dintre trupele ruse si armata ucrainiana in lupta pentru Donbas, se arata intr-o analiza efectuata de catre Ministerul britanic al Apararii.

- Generalul Pavel (67 de ani), un veteran al razboiului dezastruos al Rusiei din Afganistan, a fost scos din pensie pentru a se alatura bataliei din Ucraina. Sursele indica faptul ca veteranul rus mananca cinci mese zilnic si bea cel putin un litru de vodca in acelasi interval. Generalul rus obez retras…

- Tensiunile cresc in jurul exclavei ruse Kaliningrad, un teritoriu izolat, dar important din punct de vedere strategic de pe coasta Marii Baltice, care ar putea fi in curand tarat in ​​razboiul Kremlinului.