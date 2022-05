Stiri pe aceeasi tema

- Un roman rezident in Marea Britanie este banuit de autoritați ca ar fi implicat in atacurile gruparii KillNet, de origine rusa, asupra unor site-uri oficiale și private din Romania. Acest barbat ar fi Ioan Feher, care s-a nascut in 20 ianuarie 1999, in județul Satu-Mare. El este stabilit cu familia…

- Ioan Feher, așa se numește romanul din Marea Britanie care i-a ajutat pe hackerii ruși de la Killnet sa lanseze atacurile cibernetice asupra unor site-uri din Romania.Potrivit contului personal de Facebook, Ioan Feher este originar din Satu Mare, insa locuiește in Anglia de mult timp, iar in urma cu…

- CANCAN.RO a aflat cine este romanul banuit de autoritati ca ar fi implicat in atacurile gruparii KillNet, de origine rusa, asupra mai multor site-uri oficiale si private din Romania. La domiciliul sau a fost efectuata, deja, o perchezitie. Potrivit unor surse autorizate, Ioan Feher este romanul suspectat…

- Ioan Feher, un roman stabilit in Marea Britanie, este banuit c-ar fi implicat in atacurile cibertinetice declansate de hackerii pro-rusi Killnet. Barbatul ar fi tradus din limba rusa in limba romana mesajele infractorilor cibernetici si ar fi indicat si site-urile din Romania care ar putea fi atacate.…

- Romanul care i-ar fi ajutat pe hackerii ruși din rețeaua Killnet, implicata in atacurile cibernetice de tip DDoS asupra site-urilor instituțiilor romanești și mai multor site-uri de presa, se numește Ioan Feher și se ocupa cu traduceri din rusa in romana ale materialelor

- Un roman din Marea Britanie suspectat de implicare in recentele atacuri informatice asupra unor site-uri din Romania a fost saltat de mascați. Acesta ar fi tradus din limba rusa in limba romana mesajele promovate de hackeri si ar fi indicat site-uri din Romania care ar putea fi atacate, informeaza News.ro.…

- Autoritațile din Romania și din Marea Britanie au identificat un cetațean roman, rezident in Marea Britanie, care a susținut activitatea gruparii de hackeri ruși Killnet prin oferirea de sprijin pentru traducerea din limba rusa in limba romana și prin indicarea unor site-uri web din Romania. Incepand…

- Hackerii rusi Killnet au revendicat duminica noaptea atacurile asupra site-urilor marilor aeroporturi din Romania, printre care „Henri Coanda” din Bucuresti, dar si aeroporturi din Arad, Suceava, Cluj-Napoca, Iasi, Satu Mare, Craiova.