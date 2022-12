La modul cel mai serios, Moș Craciun are o adresa permanent la noi in țara, platește facturi și taxe pe doua sanii inamatriculate in Romania, NT 01 MOS și 02 MOS. Daca cei cu dare de mana se aventureaza sa-l caute inaintea Craciunului in geroasa Laponia, la Cercul Polar, ei bine, ”Moșul cu plete dalbe ” a devenit ”rezident” in Romania. Susținut de un prieten de-al sau, localnic, romanul a investit aproape jumatate de milion de euro intr-un spațiu al Moșului, permanent, unde sa aiba tot confortul: proprii spiriduși in carne și oase (actori profesioniști de la teatre de copii), birou, poșta, atelier…