- Giorgia Meloni, care a castigat alegerile in Italia, a asigurat marti Ucraina de sprijinul deplin al viitorului sau guvern de coalitie, intr-un tweet adresat presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza dpa.

- Giorgia Meloni, lidera partidului de extrema dreapta Fratii Italiei (FdI), care s-a clasat pe primul loc la alegerile legislative de duminica, revendica șefia noului guvern și subliniaza ca „italienii au transmis un mesaj clar in favoarea unui guvern de dreapta”. Rezultatele parțiale au aratat ca blocul…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avut o intervenție brutala in procesul legislativ din Italia și a spus ca in cazul in care la Roma va ajunge un Guvern de extrema dreapta, atunci Bruxellesul ar putea iniția proceduri prin care fondurile europene ale Italiei sa fie taiate.…

- In perioada urmatoare vor mai urma remanieri in Guvern, susține prim-ministra, Natalia Gavrilița. „E ca intr-o echipa de fotbal, cand un jucator obosește, facem o schimbare și dam un suflu nou, un impuls nou”, a spus Gavrilița, la Cutia Neagra de la TV8. Gavrilița a mai declarat ca Iuliana Cantaragiu…

- Emanuel Cosmin Stoica, un roman in varsta de 23 de ani, face senzație pe TikTok, in Italia. Tanarul sufera de AMS (atrofia muscular spinala) inca de la varsta de 8 luni și merge intr-un scaun cu rotile. Cu toate astea, nimic nu l-a oprit sa devina un infl

- David Popovici, 17 ani, a cucerit luni, 15 august, aurul european in proba de 200 de metri liber de la Europenele de natație de la Roma, Italia. E a șaptea medalie in trei luni! In urma cu doua zile, „Racheta Romaniei” triumfase și in proba-regina a inotului, 100 de metri liber , cand a batut recordul…