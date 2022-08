Stiri pe aceeasi tema

- Bibliotecarul hunedorean Avram Iancu este cunoscut drept un personaj caruia ii plac foarte mult provocarile, unele destul de periculoase. A traversat Canalul Manecii, a inotat pe tot cursul fluviului Dunarea, iar acum o saptamana „a dovedit” prin apa și distanța dintre Anglia și Țara Galilor. Cea mai…

- Polisportivul petroșanean iși reia aventurile acvatice. Acesta a anunțat ca va inota alaturi de un om de știința german. Acțiunea va avea loc in Dunare și are rolul de a atrage atenția asupra poluarii apei. „Voi inota alaturi de un om de știința german. In acest moment se desfașoara proiectul…

- Andreas Fath si a propus sa strabata inot intreaga lungime a fluviului si sa traga astfel un semnal de alarma asupra gradului de poluare a apelor sale.Andreas Fath, inotatorul german care strabate Dunarea de la izvoare pana la Marea Neagra, va fi intampinat vineri, 10 iunie, in judetul Constanta, la…