Stiri pe aceeasi tema

- Un sucevean a reușit o performanța incredibila, reușind la 52 de ani sa obțina titlul de Campion Național de Culturism, dupa ce a slabit nu mai puțin de 70 de kilograme. Și toate astea in mai puțin de doi ani de zile, povestea campionului fiind un adevarat exemplu ca, indiferent de numarul de ...

- Elon Musk susține ca se simte mult ”mai sanatos” dupa ce a incercat postul intermitent și a slabit peste 9 kilograme. Recent, in podcast-ul lui Joe Rogan, Elon Musk spunea ca ii place „mancarea gustoasa” și ca nu-i place sa faca mișcare.

- Gina Pistol a slabit mai bine de 15 kilograme de la inceputul anului și pana acum. Vedeta a dezvaluit pe Instagram cum a reușit, dar și faptul ca inca nu e mulțumita de cum arata. Pe Instagram, Gina Pistol s-a filmat in direct, in timp ce se cantarea. 57,7 kilograme are acum, dar vrea sa mai dea jos…

- Chef Florin Dumitrescu a reușit sa slabeasca 10 kilograme in doar 21 de zile cu ajutorul unei diete. Regimul este unul destul de strict, insa rezultatele sunt pe masura.Vedeta de la Antena 1 s-a mandrit cu transformarea sa, astfel ca fanii sai au fost curioși sa afle care este regimul pe care l-a ținut.…

- Directorul de comunicare al INS Catalin Raiu și Bogdan Draghia, consilier superior in cadrul INS, au dezvaluit care au fost problemele intampinate in timpul recensamantului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Zvonurile conform carora Elena Udrea refuza mancarea in inchisoare și ar fi slabit circa 10 kilograme sunt false, anunța Liderul Federației Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor. Cosmin Dorobanțu. „Pe scurt, nu exista probleme majore, de genul ca ar fi slabit 10 sau 11 kilograme”,…

- Cristina Șișcanu a slabit 27 de kilograme, iar schimbarea este una de proporții. Vedeta arata excepțional, insa nu se oprește aici. Dupa ce a slabit un numar impresionant de kilograme, acum ea ține o dieta de menținere. Soția lui Madalin Ionescu este foarte atenta la ceea ce mananca și a dezvaluit care…