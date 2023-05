Stiri pe aceeasi tema

- Richard Abou Zaki este romanul cu o stea Michelin care a venit in ediția 16 din sezonul 11 Chefi la cuțite, de pe 1 mai 2023. Acesta i-a impresionat pe chefi cu dezvaluirile sale și cu preparatul de-a dreptul savuros.

- Roxana Vizitiu și-a incercat norocul la Chefi la cuțite și i-a surprins pe jurați cu meseria sa cel puțin inedita. Concurenta a dat jobul clasic pentru cel de happiness coach, meserie despre care spune ca i-a adus implinirea și liniștea de care avea nevoie.

- Nicoleta Ana Matea a venit la Chefi la cuțite, in speranța ca va obține trei cuțite din partea juraților. Cu toate ca a incercat sa vina cu o varianta originala a pastelor cu chifteluțe, rezultatul nu a fost pe masura așteptarilor.

- Jurații s-au luptat, in aceasta seara, pentru o noua amuleta la Chefi la cuțite. Chiar daca și-au pus la bataue abilitațile de bucatari și au gatit cum au știut cel mai bine, Alina Ceușan a fost nevoita sa aleaga un singur preparat. Ca de obicei, decizia i-a suparat pe cei care au pierdut.

- In ediția 9 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, Malin Vacariu i-a impresionat pe mulți cu povestea lui de viața. Tanarul a dezvaluit detalii surprinzatoare despre viața lui și despre sacrificiile facute. A facut apoi un gest neașteptat.

- Ștefan Nistor, in varsta de 24 de ani, a venit la Chefi la cuțite pentru a demonstra ce știe sa faca atunci cand vine vorba de gatit. Concurentul a reușit sa ii surprinda pe jurați in ediția din aceasta seara a emisiunii. Ce preparat special a facut tanarul.

- A inceput degustarea la Chefi la cuțite! Proba de amuleta a ediției din aceasta seara a emisiunii a luat sfarșit! Jurații au gatit de data aceasta pentru Ilona Brezoianu. Vedeta a facut show in timp ce gusta preparatele celor patru chefi.

- In ediția din aceasta seara, la Chefi la cuțite, au veni Jean Gavril și fratele sau, Dinu. Cei doi au gatit un preparat pe care l-au gustat in aventura lor pe Drumul Aurului, gandindu-se ca poate Catalin Scarlatescu iși va da seama cine este in spate.