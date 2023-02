Stiri pe aceeasi tema

- Instanta retine ca inculpatul a profitat de pozitia sa in cadrul societatii de paza si transport valori si a elaborat si pus in aplicare un plan infractional bine definit, in cadrul caruia profitand de informatiile la care avea acces si de faptul ca prezenta sa in sala dispeceratului nu trezea suspiciuni.…

- Polițiștii din cadrul Secției 1 Pitești au continuat cercetarile intr-un dosar de furt,și au reținut un barbat de 61 de ani, din comuna Pucioasa, județul Dambovița. Ce s-a intamplat, de fapt? Citește și: Argeș. Unchiul și-a ințepat nepotul cu un cuțit! A ajuns in arest Anul trecut, pe 7 decembrie, impricinatul,…

- Barbatul din Huși a profitat de neglijența unui angajat al salii de jocuri, care lasase seiful deschis, și a furat o suma importanta de bani. Polițiștii l-au identificat rapid la o alta sala de jocuri, unde tanarul se dusese sa joace la pacanele.

- Cei doi barbați care au atacat ziua in amiaza mare un batran care și-a scos pensia dintr-un bancomat de la o banca de la UTA, au fost prinși și reținuți pentru 24 de ore. Batranul s-a deplasat la bancomatul de la sediul bancii, aflat intr-o zona circulata de la UTA, chiar langa o stație de […] The post…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit un autoturism de lux, marca AUDI A8, fabricație 2022, cautat de autoritațile din Germania, aflat in posesia unui cetatean roman.

- Un barbat de 62 de ani din Constanta a intrat inarmat cu un briceag intr-o scoala, a furat o suma de bani si apoi l-a amenintat pe directorul institutiei, care incerca sa-l prinda. Barbatul a fost arestat preventiv.

- Ieri, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Gherla au reținut pentru 24 de ore un barbat in varsta de 34 de ani, din comuna Bonțida, dupa ce a incalcat obligațiile ordinului de protecție emis de judecatorie. In fapt, la aceeași data, in jurul orei 17.00, barbatul a fost depistat in flagrant de polițiști…

- Anamaria Prodan a ieșit din nou la atac și l-a acuzat pe Laurențiu Reghecampf ca i-a luat toți banii din conturi. De altfel pe aceasta speța exista chiar un dosar la poliție. Impresara a acordat un interviu in care a susținut ca soțul ei a trimis sume mari in conturile unor „femei ușoare”. La un […]…