- Sfarșit cumplit pentru o tanara de 23 de ani. Un roman a ucis-o pe iubita lui spaniola, in urma cu cateva zile, apoi i-a tranșat trupul neinsuflețit și l-a aruncat in mai multe locuri din orașul Estepa. Romanul a fost prins de oamenii legii și a recunoscut ca și-a ucis iubita, o tanara de 17 […]

- Barbatul a fost prins langa localitatea Perthus, punct de trecere al frontierei intre Spania si Franta, cu 900 de kilograme de canabis ascunse printre lamaile transportate.Mai mult, soferul a fost condamnat la cinci ani de inchisoare si nu mai are voie sa intre 10 ani in Franta, potrivit France Bleu.Romanul…

- Barbatul de 48 de ani acuzat de uciderea unei adolescente de 17 ani in cladirea dezafectata a fostei bai publice din municipiul Ploiesti a fost arestat preventiv, vineri, decizia instantei nefiind definitiva. Magistratii Tribunalului Prahova au admis propunerea procurorilor si au dispus arestarea…

- Vești excelente pentru celebra Nikita, cunoscuta drept ''fata rea de cartier''. Dupa ce s-a luptat prin tribunale pentru una dintre fiicele ei, acum tanara poate rasufla ușurata. Judecatorii i-au dat caștig de cauza in procesul intentat impotriva fostului partener. Iata ce ne-a declarat Nikita, dupa…

- Agenții Poliției Naționale Spaniole, Mossos de Escuadra și Poliția Romana au eliberat 18 femei in Spania și Romania in cadrul unei operațiuni de poliție impotriva unei rețele internaționale de proxeneți al carei centru de operațiuni se afla la Girona, dar de unde femeile erau plasate inclusiv in Regatul…