- Un tanar din Romania, in varsta de 25 de ani, a fost prins in flagrant, in timp ce aștepta o fetița cu care iși daduse intalnire in mediul virtual. Pedofilul și-a recunoscut fapta și a fost arestat. O retea de tineri care e ocupa cu prinderea pedofililor i-a intins o cursa romanului. Un roman in varsta…

- Principalul suspect in cazul uciderii Adrianei Fieraru, de 11 ani, un cetatean olandez, a reusit sa fuga din tara imediat dupa ce a omorat-o pe fata si a ascuns-o intr-un lan de porumb de la marginea localitatii dambovitene Produlesti.

- Un recidivist de 35 de ani, eliberat in baza recursului compensatoriu, a socat Regatul Unit dupa ce a patruns in locuinta unei familii de asiatici din comitatul Bedfordshire deghizat in curier si a atacat trei femei cu o violenta iesita din comun, scopul fiind jaful.

- Barbatul care a batut fara mila trei femei, intr-o casa din comitatul Bedfordshire, la inceputul lunii septembrie, si pentru care a fost oferita o recompensa de 20.000 de lire, este roman. Potrivit proprietarului casei din Bedfordshire, barbatul periculos filmat in timp ce ii agreseaza mama, fiica si…

- Un barbat de nationalitate romana in varsta de 49 de ani a fost condamnat pe viata la inchisoare de un tribunal din Marea Britanie. Romanul a fost inchis pentru un viol, dar era recidivist, iar judecatorii l-au considerat un pericol pentru societate.

- Seria de controverse care planeaza in jurul disparițiilor de la Caracal arata neputința oamenilor legii de a-l indica vinovat pe Gheorghe Dinca. La aproape trei saptamani de la declanșarea anchetei, investigatorii sapa, inca, in curtea acestuia de pe strada Craiovei. Deși, conform datelor oficiale,…

- O tanara din Focșani trece printr-un coșmar in incercarea de a-și pastra baiețelul de doi ani, pe care il are cu un cetațean britanic. Inițial, barbatul nu și-a recunoscut copilul și, pana acum, nu a platit deloc pensie alimentara, deși instanța britanica i-a cerut asta. Acum, acesta a acuzat-o pe romanca…