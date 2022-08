Stiri pe aceeasi tema

- Marin Eugen Sabau, romanul ramas complet paralizat dupa un atac armat in care a tras asupra foștilor colegi de munca, dar și asupra polițiștilor spanioli, a fost eutanasiat astazi.Procedura a avut loc la Spitalul Penitenciar Terrassa, informeaza presa spaniola. Corespondentul Antena 3 in Spania relateaza…

- Asa-numitul ministru de Externe de la Tiraspol, Vitaly Ignatiev, a anuntat intr-un interviu pentru presa rusa ca Transnistria urmareste obiectivul de a adera la Federatia Rusa, imediat ce va obtine independenta. Ignatiev a facut referire la necesitatea de a aplica rezultatele unui „referendum”, desfasurat…

- Fostul premier japonez Shinzo Abe a murit dupa ce a fost impușcat in timp ce ținea un discurs electoral in orasul Nara din vestul țarii. Dupa atentat, el a fost transportat la spital in stare bgrava, dar medicii nu l-au mai putut salva. Agentia de presa Kyodo a relatat ca fostul premier a fost impușcat…

- Un barbat din Arad a fost impușcat in picior de polițiști, luni dimineața, dupa ce i-a atacat in timpul intervenției pentru a aplana un scandal in familie. Surse din poliție, citate de Antena 3, au precizat ca soția barbatului este polițista și a cerut ajutorul colegilor pentru ca barbatul a devenit…

- Flota rusa din Pacific a lansat o serie de exercitii, de o saptamana, la care participa peste 40 de nave si pana la 20 de avioane, au anuntat agentiile de presa rusesti, citand Ministerul Apararii, potrivit Reuters. Exercitiile, care vor avea loc in perioada 3-10 iunie, vor implica, printre altele,…

- Cerealele ucrainenilor sunt transportate din Herson, pe care rușii il ocupa acum, in Rusia, a declarat un oficial local pentru agentia de presa rusa TASS. TASS il citeaza pe Kirill Stremousov, adjunctul șefului administrației militaro-civile impuse de ruși in Herson. „Avem spațiu pentru depozitare,…