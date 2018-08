Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a precizat, miercuri, ca unul dintre romanii declarati morti in urma prabusirii podului din apropierea orasului Genova, Italia, este de fapt in viata, insa este internat in spital in coma profunda de gradul IV. „In continuarea informatiilor referitoare la incidentul produs…

- Ministerul Afacerilor Externe a confirmat ca un roman a murit in urma prabusirii segmentului de autostrada, in apropiere de Genova, informeaza Mediafax. Operatiunile de scoatere a victimelor de sub daramaturi sunt in desfasurare. „Conform datelor preliminare obtinute, pana la acest moment, de echipa…

- Un moldovean este înregistrat printre victime în urma prabușirii podului din Italia. Informația a fost confirmata de Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene. „Potrivit informatiilor de ultima ora furnizate de catre autoritatile italiene, se…

