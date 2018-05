Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre victimele carnagiului de pe o șosea din Ungaria a fost și victima unui joc cumplit al sorții. Dorel, un barbat in varsta de 46 de ani, nu trebuia sa se afle in microbuzul care a condus spre moarte noua romani.

- Constantin Țiganescu (30 de ani) este șoferul roman care și-a pierdut viața joi dimineața (24 mai), pe o autostrada din Ungaria. Barbatul este din Timișoara și lucra ca șofer la o firma de transport din comuna Ortișoara, județul Timiș. Acesta era casatorit și avea o fetița. Constantin Țiganescu se…

- Accidentul teribil care a avut loc, marti seara in Ungaria, a ingrozit o tarE intreagE. NouE persoane xi-au pierdut viata, dupE ce xoferul microbuzului in care se aflau a fEcut un live pe Facebook xi a pierdut atentia volanului.

- Noua persoane – sapte barbati si doua femei – care circulau intr-un microbuz inmatriculat in Mures si-au pierdut viata intr-un accident rutier petrecut marti dupa-amiaza, in jurul orei 16.30, in Ungaria, in zona Cegledbercel. Toți sunt romani din comuna Mica, județul Mureș. Accidentul din Ungaria, cu…

- Apar noi detalii in cazul teribilului accident din Ungaria, in care noua persoane și-au pierdut viața. Vezi și: Accident cumplit in Ungaria. Noua romani au murit Potrivit celor mai recente informații, microbuzul nu ar fi aparținut niciunei firme de transport și, probabil, nu avea autorizație…

- Noua romani si-au pierdut viata, marti dupa-amiaza, pe o sosea din Ungaria. Acestia se aflau intr-un microbuz al carui sofer a trecut pe contrasens si a intrat din plin intr-un TIR. Un cunoscut al soferului a postat pe Facebook un filmulet tulburator la cateva ore dupa accident.

- Șapte romani și-au pierdut viața intr-un accident care a avut loc marți seara in Ungaria și in care a fost implicat un microbuz inmatriculat in Romania. Accidentul a avut loc la aproximativ 60 de kilometri de Budapesta, pe DN4, scrie digi24.ro.

- Politistii din Craiova au retinut o femeie care este banuita de complicitate la comiterea de inselaciuni prin metoda "accidentul", de catre persoane incarcerate. In urma mai multor perchezitii efectuate la locuinta acesteia si intr un penitenciar, au fost ridicati bani, telefoane mobile si cartele telefonice,…