- Fiecare roman arunca pe an 129 de kilograme de mancare, in medie, iar tinta Guvernului este sa reduca aceasta cantitate la jumatate pana in 2030, a declarat, marti, Cornel Hanganu, consilier in cadrul Departamentului pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei din cadrul Guvernului Romaniei.

- Geamuri sparte, pereti mizerabili, gunoaie si un miros de ghena. Este imaginea pe care o are acum un spatiu comercial unde ar fi trebuit sa se vanda lactate si produse agricole. „O investitie facuta fara cap din banii nostri“.

- Cu ajutorul imaginilor de pe camerele de supraveghere, functionarii primariei buzoiene Cernatesti au identificat-o pe femeia care a si-a depozitat sacii cu deseuri menajere langa stadionul recent modernizat din localitate.

- Imagini incredibile au fost surprinse in Braila zilele trecute, un localnic a fost filmat de camerele de supraveghere in timp ce fura gazonul pe care l-a dat apoi de mancare la gaini, potrivit ziarului Debraila.In oras au fost instalate peste 300 de camerede luat vederi pentru a-i depista pe cetatenii…

- Peste 4.000 de cazuri de blocaje la retelele de canalizare au fost inregistrate, de la inceputul anului, doar in municipiul Chișinau. Ce au depistat cel mai des muncitorii Apa-Canal Chisinau, in timpul executarii lucrarilor de inlaturare a blocajelor si de profilaxie a sistemului de canalizare, vedeți…