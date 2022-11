Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta perioada are loc Campionatul Mondial de Culturism desfașurat in Santa Sussana, Spania. Din lotul Romaniei face parte și Andi (Andrei Alexandrescu) a carui poveste o puteți gasi in Post-ul Targovișteanul Andrei Alexandrescu, pe locul IV la Mondialele de Culturism apare prima data in Gazeta…

- CARANSEBEȘ – Alaturi de lotul Romaniei, sportivul caransebeșean Dorian Armaș va participa in perioada 2-7 noiembrie, la Campionatul Mondial de culturism seniori și masters, ce se va desfașura in Spania! Armaș este deja obișnuit cu medaliile la competițiile internaționale. In acest an a luat bronzul…

- Sportivul baimarean Bogdan Farcas participa la (/) desfașurat in Santa Susanna (Spania), in perioada 02 – 07 noiembrie, la categoria . Federația Romana de Culturism și Fitness reamintește iubitorilor acestui sport ca in primavara acestui an sportivii romani au scris istorie pentru Romania la Santa Susanna:…

- Presedintele Federatiei Romane de Culturism si Fitness, Gabriel Toncean, a anuntat ca sportivii romani au castigat zece medalii la Campionatul Mondial de Fitness din Coreea de Sud. Printre aceste medalii se afla și una de aur, prin Maria Sava, 28 de ani, care a castigat la Women's Bikini. „Aventura…

- Presedintele Federatiei Romane de Culturism si Fitness (FRCF), Gabriel Toncean, a anuntat ca sportivii romani au castigat zece medalii la Campionatul Mondial de Fitness din Coreea de Sud, intre care una de aur prin Maria Sava, care a castigat la Women's Bikini, up to 160 cm.

- Presedintele Federatiei Romane de Culturism si Fitness (FRCF), Gabriel Toncean, aflat la Campionatul Mondial de Fitness din Coreea de Sud, i-a luat apararea Simonei Halep, aratand ca nu sustine dopajul, dar ca a devenit un adevarat "dans pe sarma" efortul de a practica un sport de performanta in conditiile…

- Pe langa cele 18 titluri nationale, Vasile Serban a mai cucerit, in cariera sa, printre altele, o medalie de aur si una de bronz la Campionatul Balcanic, medalia de bronz la Campionatul European, s a clasat pe locul patru la Campionatul Mondial, dar a obtinut si titlul de campion absolut al categoriei…