- Albumul de fotografii Bunicul meu Regele Mihai de Nicolae al Romaniei, aparut la Editura Vremea, a fost lansat sambata, 04 iunie, la Salonul International de Carte Bookfest.Autorul a marturisit ca fotografiile sunt o parte dintr un album primit la nunta sa, iar celelalte reprezinta rodul cautarilor…

Volumul "A fost odata la Hollywood" de Quentin Tarantino a fost lansat sambata, de Editura Humanitas, la Salonul International de Carte Bookfest, in prezenta regizorului Nae Caranfil si a scriitorului Catalin Pavel, conform Agerpres.

- Colega noastra Eveline Pauna, jurnalista Money.ro, care va ofera interviuri de colecție in rubrica „ Marile Intalniri ”, si-a lansat, joi, la Salonul International de Carte Bookfest, volumul “Muzeul varstelor”, aparut la Editura RAO. “‘Muzeul varstelor’ este o carte despre fiecare dintre noi, daca este…

Jurnalista Eveline Pauna si-a lansat, joi, la Salonul International de Carte Bookfest, volumul "Muzeul varstelor", aparut la Editura RAO.

Reprezentantii editurilor de la Salonul International de Carte Bookfest au fost placut surprinsi de interesul bucurestenilor pentru lectura in prima zi a targului.

- Dupa doi ani de pauza apasatoare, in sfarsit, editurile dau intalnire publicului, fata in fata, in cadrul editiei 2022 a Salonului International de Carte Bookfest. La standul editurii Vremea vor fi cele mai noi titluri publicate in colectiile deja consacrate: Fapte Idei Documente, Planeta Bucuresti,…

- Salonul International de Carte Bookfest, cel mai important targ de carte din Romania, cu o dimensiune internationala marcanta, revine in peisajul evenimentelor culturale din Capitala, dupa trei ani de absenta, in perioada 1-5 iunie, in Pavilionul B2 al Complexului Expozitional Romexpo. „Peste 400 de…

- „Gasirea identitatii vine cu multa introspectie, nu dupa ce ti se ofera o cale pe care s-o urmaresti orbeste”, spune scriitoarea israeliana Ayelet Tsabari intr-un interviu pentru Libertatea. Plecata vreme de 25 ani departe de razboiul permanent din Israel, dar mai ales din cauza durerii provocate de…