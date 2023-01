Stiri pe aceeasi tema

- Inceputul de an aduce și noi oferte in magazinele Lidl Romania. Daca ai ramas fara mezeluri, fructe sau bauturi recoritoare, ia in calcul produsele la cel mai mic preț care apar sambata in magazinele Lidl Romania. Așa ca, hai sa vedem care este oferta din acest weekend din magazinele Lidl Romania. Lidl…

- Filmul de animatie „Puss in Boots: The Last Wish/ Motanul incaltat: Ultima dorinta", regizat de Joel Crawford si Januel Mercado, cu Antonio Banderas, Salma Hayek, Florence Pugh, Olivia Colman care si-au imprumutat vocea personajelor, a debutat pe prima pozitie la box office-ul romanesc de weekend cu…

- Spectacolele „Scoala lui Mos Craciun”, „Lacul Lebedelor” de Piotr Ilici Ceaikovski, „La Traviata” de Giuseppe Verdi, „Craciunul copiilor” si „Spargatorul de nuci” de Piotr Ilici Ceaikovski sunt programate la Opera Nationala Bucuresti, in a treia saptamana a lunii decembrie, potrivit news.ro.…

- Astrologii vin cu noi detalii pentru cele 12 zodii ale horoscopului. Doua dintre semne urmeaza sa se bucure de o poveste de iubire ca in filme. Acestea vor avea parte de clipe deosebite alaturi de partenerii lor. In timpul acesta, alți nativi incep un nou drum cu multe lecții de viața. Afla și tu care…

- Cea de-a doua saptamana a lunii noiembrie aduce pe scena mare a Operei Naționale București doua titluri de referința din repertoriul universal, opera „Barbierul din Sevilla” de Gioachino Rossini și opera „Aida” de Giuseppe Verdi, precum și spectacolul pen

- Ultima saptamana din luna octombrie aduce pe scena Operei Naționale București titluri celebre din repertoriul universal precum „La Boheme”, „Povestirile lui Hoffmann”, „Peer Gynt & Carmina Burana”, „La Traviata”, dar și „Podul”, o seara de opera romano-b

- Soprana Virginia Zeani a intrat in celebra galerie Hall of Fame Foto:RRA. Marea soprana de origine româna, Virginia Zeani, a intrat în celebra galerie Hall of Fame. Ea a împlinit astazi 97 de ani. Marcela German, cu detalii: Soprana Virginia Zeani, care a reusit sa…