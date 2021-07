Centrul de Cultura Arcus și Institutul Cultural Maghiar, filiala Sf. Gheorghe, prezinta vineri, 30 iulie, de la ora 19.00, un recital de pian interactiv sustinut de muzicianul oradean Zoltan THURZO. Concertul va avea loc in sala de concerte a centrului (Casa Bastion, Sf. Gheorghe, str. Oltului, nr. 6.). In program lucrarile pianistului și compozitorului polonez […] Articolul ROMANTIC PIANO, la Centrul de Cultura Arcuș apare prima data in Mesagerul de Covasna .