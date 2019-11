Stiri pe aceeasi tema

- Fenomen straniu surprins de o camera de filmat. Cerul parca a luat foc, iar realitatea nu este prea departe de prima impresie. Culoarea sangerie care imbraca peisajul provine de la razele solare filtrate prin perdeaua ... The post Locul unde cerul parca a luat foc. Ai impresia ca imaginile sunt de pe…

- Astazi, vremea se va menține predominant frumoasa, dar rece dimineața și noaptea. Cerul va fi mai mult senin. Vantul va sufla slab la moderat. The post Vreme frumoasa in vestul țarii la final de saptamana appeared first on Renasterea banateana .

- S-a dat alarma in județul Timiș dupa ce un focar de pesta porcina a fost descoperit la 10 kilometri de granița, in Serbia. Distanța intre zona unde s-au gasit porci bolnavi și doua localitați din Timiș face ca posibilitatea ... The post Alerta in Timiș! Mistreti suspecti de pesta, depistati la granita,…

- Primarul orașului de pe Bega a anunțat ca au mai fost achiziționate cateva zeci de camere video, care vor fi montate in diverse zone, incepand de saptamana viitoare. The post Big Brother se extinde in Timișoara. Zeci de noi camere video vor impanzi orașul appeared first on Renasterea banateana .

- In vederea pregatirii sezonului de incalzire 2019-2020, COLTERM S.A. anunta ca, incepand cu data de 16 septembrie pana in 30 septembrie, se vor efectua... The post COLTERM incepe, de maine, probele la rece appeared first on Renasterea banateana .

- Nu sunt deloc putine zonele din Timisoara napadite de ambrozie, o planta al carei polen le provoaca multora alergii extrem de suparatoare si in unele cazuri chiar complicatii severe. The post Primaria Timisoara ar putea inaugura Calea Ambroziei appeared first on Renasterea banateana .

- Zilele in care etnicii germani petreceau la Giarmata au fost readuse la lumina la sfarsitul saptamanii trecute. A fost redeschis Parcul Izvor... The post O frumusete de parc, construit intr-o comuna de langa Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- “Facebook Dating”, un serviciu dedicat intalnirilor online, a fost lansat oficial joi in Statele Unite, cu promisiunea unor relatii durabile pentru persoanele singure, ce ar putea fi obtinute doar prin cateva clicuri, sub forma unui site gratuit care ar putea ... The post Facebook a lansat un serviciu…