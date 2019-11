Stiri pe aceeasi tema

- Machiata discret, imbracata intr-un tricou simplu, privind direct in camera – Irina Rimes iși arata latura vulnerabila in clipul piesei „Dorule”. Melodia vorbește despre rani deschise ale sufletului, durerea dorului care se simte in tot corpul, inimi frante. Cand imi șterg lacrimile Ma ustura palmele.…

- Timișoreanul Alexandru Ciubotaru, cunoscut melomanilor grație numelui de scena Mega Dillah, a participat la ediția din acest an a concursului Vocea Romaniei, unde a reușit sa impresioneze juriul, intrand in echipa lui Smiley. Artistul timișorean care a inceput sa cante cu 14 ani in urma se pregatește…

- Dupa ce s-au cunoscut la „Vocea Romaniei” in urma cu sapte ani, Horia Brenciu colaboreaza pentru prima oara cu Feli si lanseaza „Prizonier”, o piesa despre iubire si singuratate. „Imi aduc aminte bine de Feli, concurenta de la «Vocea Romaniei», de acum cativa ani… Sincer, as fi vrut sa fie in echipa…

- Melisa și Loulou (Andreea Lazar) au revenit, la Neatza cu Razvan și Dani, cu o noua colaborare de succes, pentru piesa "Hashi". Lansat oficial pe 17 septembrie, videoclipul piesei "Hashi" a ajuns la aproape un milion și jumatate de vizualizari pe Youtube.

- Talentata Ana Munteanu, castigatoarea emisiunii concurs Vocea Romaniei si interpreta rolului principal in musical-ul “Mamma Mia!”, in rolul Sophie, lanseaza noul single – “Chocolat”. Ana Munteanu revine pe piata muzicala cu un single de data aceasta in limba franceza. Cum era si firesc, artista nu a…

- Odata cu cel mai important eveniment din viața sa, „Nunta și Botez in Paradis”, Andreea Balan lanseaza „Inger Pazitor”, un juramant muzical dedicat iubirii necondiționate. Melodia ce spune chiar povestea de dragoste a Andreei și a lui George este insoțita de un videoclip romantic ce surprinde primele…

- Volkswagen pregatește o gama variata de modele electrice dezvoltate pe noua platforma MEB, incepand cu hatchback-ul electric ID.3 și SUV-ul ID.4. Primele livrarile pentru ID.3 sunt programate abia in vara anului viitor, iar Volkswagen anticipeaza ca peste jumatate dintre sesiunile de incarcare ale mașinilor…