Romanita lanseaza piesa “De dorul tau” Romanita lanseaza single-ul “De dorul tau”. Piesa prezinta o poveste de dragoste cu dus si intors, plina de dor si confuzie. Artista ne-a cucerit cu vocea si pozitivitatea sa la Vocea Romaniei in anul 2018, iar de atunci, Romanita ne-a expus trairile ei prin piese. “Orgolii, mandrii, ambitii, imaturitate si lipsa dorintei de responsabilizare. Din pacate, este descrierea multor relatii din ziua de azi. Prea multe. Nici cu tine, nici fara tine, nici tu nu stii cum e mai bine. Este singura piesa de pe album la care nu semnez muzica pentru ca am vrut sa ies din zona mea de confort si am mers pe mana… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

