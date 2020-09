Stiri pe aceeasi tema

- Amalia Nastase a ajuns sa aiba o silueta de vis dupa perioada pandemiei ce a ținut-o mai mult in casa, deși in aceasta perioada multa lumea a luat in plus in greutate. Imagini senzaționale surprinse de paparazzii SpyNews.ro cu vedeta la un salon de infrumusețare de fițe.

- Adam Nemec iși permite sa iși faca toate poftele, chiar daca, uneori, acestea seamana cu cele ale unei femei insarcinate. Fotbalistul a fost surprins de paparazzi SpyNews.ro in timp ce se delecta cu o cupa de inghețata, insa nu de oriunde, ci chiar de la o gelaterie de lux.

- Lili Sandu a nascut in urma cu mai multe zile, insa iata ca noi avem primele imagini cu vedeta dupa ce a fost externata din spital! Aceasta a fost mai mult timp sub atenta supraveghere a medicilor, dupa ce a nascut!

- Cand vine vorba de bunul simț, se pare ca pe la Ionel Danciulescu a cam ezitat ”sa ajunga”. Gestul pe care l-a comis in plina strada de fața cu prietenul sau! Cum a fost surprins de paparazzi Spynews.ro!

- Așa mama, așa fiica! Roxana Dobre și soacra lui Florin Salam s-au transformat in „reginele șofatului”! Iata cum au fost surprinse in public de catre paparazzi Spynews.ro! Imagini de senzație!

- Dar ce avem noi aici? Sa fie Max, fiul vitreg al regretatului Andrei Gheorghe, urmatorul „crai” in devenire al showbiz-ului? La doar doua zile de la momentul cand Spynews.ro a publicat imagini exclusive cu apropierile dubioase dintre tanar și Simina, fosta lui What's Up, revenim cu noi imagini, dar…

- Teodora Becali a devenit in urma cu scurt timp mamica, dar are in continuare pofte! Paparazzii Spynews.ro au surprins-o in plina zi, chiar incalcand legea pentru dorințele ei! Primele imagini dupa naștere!