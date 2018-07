Stiri pe aceeasi tema

- Creatoarea de moda Romanița Iovan a impresionat cu silueta ei de invidiat, pe care a afișat-o intr-o serie de fotografii surprinse in vacanța in care vedeta se afla alaturi de iubitul ei, avocatul Iulian Gogan.

- Fostul manechin isi pastreaza silueta cu brio, dovada si cele mai recente fotografii postate din vacanta in Grecia. Creatoarea de moda Romanita Iovan e un model de feminitate si eleganta. La cei 53 de ani ai sai (va implini in toamna 54!), are o talie de viespe si niste picioare subtiri si ferme care…

- Goldie Hawn, mama actritei Kate Hudson, a fost surprinsa in timp ce se afla intr-o vacanta in Grecia, alaturi de familia sa: actorii Kate Hudson, Olivier Hudson si Wyatt Russell -, dar si Boston Russell, fiul lui Kurt Russell din prima casatorie a acestuia.