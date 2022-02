Stiri pe aceeasi tema

- Iasmina Halas a trecut prin momente grele, iar in exclusivitate pentru Antena Stars, blondina a oferit primele dezvaluiri despre desparțirea de iubit. Cum i s-a schimbat viața vedetei și ce planuri de viitor are.

- Irinel Columbeanu vine cu primele dezvaluiri despre Monica Gabor. Celebrul afacerist a scris despre fosta soție in cea de-a doua carte. Fanii fostului milionar așteapta cu nerabdare alte amanunte din viața sa personala. Irinel Columbeanu, dezvaluiri despre fosta casnicie in cea de-a doua carte Irinel…

- Dana Marijuana s-a impacat cu fostul iubit la mai puțin de o luna de la desparțire, dupa ce fosta lui soție a intervenit și el i-a spus artistei ca nu se mai simte atras de ea. Cine a facut primul pas spre impacare.Invitata in cadrul unei emisiuni TV, Dana Marijuana a anunțat ca s-a impacat cu fostul…

- Andra Trandaș a devenit mamica pentru prima oara in urma cu aproximativ o saptamana și se declara mai fericita ca niciodata. Fosta prezentatoare de la Antena Stars a facut primele declarații despre viața ei de proaspata mamica și momentul in care și-a adus pe lume fetița.

- Irinel Columbeanu a lansat prima sa carte ce face parte dintr-o serie de volume menite sa dezvaluie secrete și informații sensibile din viața omului de afaceri de la Izvorani, dar și despre femeile din viața sa, iar Monica Gabor este una dintre susținatoarele vanzarii carții.

- In urma cu doua zile, Catalin Scarlatescu a plecat in vacanța alaturi de noua iubita. Acum, celebrul bucatar a facut dezvaluiri despre relația pe care o traiește de ceva timp. Prefera sa fie discret, sa nu iși expuna in public partenera. Juratul de la „Chefi la cuțite”, show-ul culinar de la Antena…

- Printre atatea probleme pe care le are cu tatal copiilor sai, Claudia Patrașcanu iși mai face timp și pentru ea. Fosta soție a lui Gabi Badalau a mers la salonul de infrumusețare, unde a facut o schimbare radicala de look. De ani de zile, Claudia Patrașcanu avea același look cu care ne obișnuise, insa…