ROMANIȚA IOVAN la Iași Kasta Morrely Fashion Week IX Seara a doua Kasta Morrely Fashion Week IX a fost deschisa de invitatul special ROMANIȚA IOVAN. Creatoarea de moda a prezentat colecția Black Swan, Spring Summer 2020, realizata din materiale prețioase și rafinate, cu accesorii de par realizate manual de catre Mihaela Bachmann. Pentru prima sa prezentare de moda pe continentul european designerul din FILIPINE celebru internațional SHERWIN DARREL a ales Kasta Morrely Fashion Week. Odata cu lansarea colecției couture 2020 publicul a putut admira materialele si linia tradiționala luxoasa a Familiei Regale filipineze. ROMANIȚA IOVAN la Iași Kasta… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai bine pazit loc din Romania, baza militara de la Deveselu, isi arata pentru prima data secretele. O echipa Observator a patruns in premiera in centrul de comanda de unde pot fi actionate rachetele care apara NATO de atacuri aeriene. In vizita au fost si ambasadorii a 20 de state NATO la Bucuresti,…

- Dupa ce a a prezentat luna trecuta rezultatele preliminare, al doilea mare producator european de componente auto si anvelope a confirmat ca vanzarile in perioada iulie-septembrie au crescut la aproximativ 11,1 miliarde euro (12,23 miliarde dolari), in timp ce marja ajustata de profit operational…

- European BEST Engineering Competition Brașov este etapa locala a EBEC ce se va desfașura in perioada 18-22 Noiembrie la Institutul de Cercetare și Dezvoltare Brașov. European BEST Engineering Competition (EBEC) este cea mai mare competiție inginereasca din Europa și este imparțita pe trei niveluri:…

- Potrivit foodpanda.ro, cea mai mare platforma de food ordering din Romania, vanzarile de preparate vegane au crescut de 6 ori in ultimul an și de 40 de ori fața de anul 2017. Pentru anul viitor, compania estimeaza o creștere cu circa 50% a vanzarilor din segmentul preparatelor vegane. Pe primul loc…

- Sala „Vasile Goldiș” a Consiliului Județean Arad va gazdui vineri, 8 noiembrie, o conferința cu participare internaționala, pe tema „Siguranța persoanei și construirea capitalului social”. Au fost inscrise, in cadrul conferinței, peste o suta de lucrari grupate in 12 secțiuni, autorii…

- Intr-o lume in reasezare, oficiali de rang inalt, reprezentanti ai mediului de afaceri si ai mediului academic, experti si jurnalisti din Europa, Asia, Africa si America se reunesc pentru a opta oara la Bucuresti in cadrul conferintei Bucharest Forum 2019, cel mai amplu eveniment public international…

- Primul sau produs, Truston, este echipat in variante de basculanta si betoniera, si este asamblate 100- la Baia Mare. In momentul de fata, sunt finalizate pe linia de asamblare primele 10 autoutilitare, pentru 3 dintre ele fiind deja semnate contracte cu clienti din Baia Mare, Bucuresti si Bistrita.…

- „Invazia” de insecte a fost sesizata la nivel național. Localnicii din Timiș, Arad, București și Prahova sunt printre cei mai afectați. In aceste județe au fost sesizate roiuri intregi de insecte, care ataca cu precadere seara. Tigrul platanului (Corythucha ciliata) este cunoscut sub…