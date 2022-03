Romanița Iovan are 57 de ani și se afla intr-o forma de invidiat. Sportul și alimentația sanatoasa au dat rezultate, iar creatoarea de moda are o silueta impecabila. Zilele acestea, vedeta se afla in vacanța in Turcia.Romanița Iovan se afla in Antalya, Turcia, intr-un resort de lux. Creatoarea de moda face sport, chiar daca se afla in vacanța. Aceasta a aparut pe Instagram in ținuta de plaja, etalandu-și corpul perfect, pe care il intreține de ani de zile.View this post on Instagram A post shared by Romanita Iovan (@romanitaiovan) „Aici m-am pregatit, intr-adevar, pentru orice și mi-am dat seama…