Stiri pe aceeasi tema

- Pentru unii soferi, pietonii nu au prioritate nici macar la zebra. Cel putin asta a demonstrat un conducator auto, care a lovit o femeie in timp ce aceasta traversa strada regulamentar. Incidentul a avut loc sambata in sectorul Buiucani al Capitalei.

- Pisica sphynx a lui Cristiano Ronaldo, numita Pepe si care este in valoare de 2.600 de lire sterline, a fost transportata cu avionul privat al fotbalistului de la Torino in Spania, dupa ce a fost lovita de o masina. Felina a fost o luna si jumatate la terapie intensiva la veterinar, a dezvaluit Georgina…

- Romania se situeaza pe poziția 14 in UE in clasamentul inmatricularilor de autoturisme noi, cu un volum de 6.004 unitați, inregistrand o scadere de 51,9% comparativ cu ianuarie 2020, informeaza ACAROM, asociația constructorilor auto. Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana…

- O vedeta internaționala a fost prejudiciata cu fabuloasa suma se 1 milion de dolari. Despre cine este vorba și cine i-a furat banii actorului? Actor celebru, lasat fara 1 milion de dolari Actorul Kevin Hart a fost prejudicit cu suma de 1 milion de dolari, dupa ce in anul 2015 a angajat un asistent de…

- Congresul Federației Moldovenești de Fotbal de saptamana trecuta, la care și-a ales președintele, dintr-un singur candidat, a adoptat și un regulament de activitate a organizației. Printre altele, acesta instituie funcția de Președinte de Onoare al FMF, dar și un șir de facilitați de care va beneficia…

- O veste dramatica zguduie lumea showbizului romanesc! Cantareața BiBi a fost implicata intr-un grav accident de circulație, la doar cateva zile dupa ce a obținut permisul de conducere și și-a cumparat prima mașina! Vedeta a povestit ca a avut mare noroc și ca i-a trecut moartea prin fața ochilor!

- O masina a fost cuprinsa de flacari pe strada Ismail din centrul Capitalei. S-a intamplat ieri, iar imagini de la fata locului au fost postate pe o retea de socializare. Cauza producerii incidentului nu se cunoaște.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca s-au facut, miercuri, mai multe plati pentru ajutoare sociale, fiind platite si unele restante. Banii vor intra in conturile beneficiarilor in zilele de joi si vineri. ”Primaria Municipiului Bucuresti a efectuat azi mai multe plati sociale,…