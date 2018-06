Romanilor nu le place sa lucreze de acasa In timp ce in Uniunea Europeana procentul persoanelor angajate cu varsta intre 15 si 64 de ani care in mod obisnuit lucreaza de acasa a crescut de la 4,7% in 2008, pana la 5% in 2017, in Romania a ramas nemodificat la 0,4%, arata datele publicate miercuri de Eurostat.



In randul statelor membre, tarile unde procentul persoanelor angajate care in mod obisnuit lucreaza de acasa este cel mai scazut sunt Bulgaria (0,3%) si Romania (0,4%), la polul opus fiind Olanda (13,7%), Luxemburg (12,7%) si Finlanda (12,3%) . Lucrul de acasa este usor mai frecvent in zona euro (5,7% din totalul persoanelor… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

