Romanilor le place Dubai. Cati au calatorit in regiune

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a declarat, marți seara, la Europa FM, ca fenomenul de crima organizata este in creștere, strazile nu mai sunt sigure, cercurile infracționale sunt tot mai agresive in Romania, iar Statele Unite, prin desemnarea unui reprezentant special care se va ocupa de problema…

- Numarul start-up-urilor infiintate in Romania a crescut, in acest an, cu peste 20% fata de anul anterior, iar tendinta de majorare a acestor afaceri se afla in linie cu tendintele tarilor din Europa de Vest, arata o analiza publicata, luni, de catre consultantii EY. "2019 are deja toate atributele unui…

- In luna octombrie, inmatricularile pe piața auto din Uniunea Europeana au ajuns la aproximativ 1.21 de milioane de unitați, in creștere cu 8.2% fața de aceeași perioada a anului trecut. Piața din Romania a inregistrat cea mai mare creștere procentula din Europa in ceea ce privește inmatricularile de…

- Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/ a anuntat marti ca vanzarile de autoturisme noi in Europa (UE plus tarile EFTA) au inregistrat o crestere de 8,6% in luna octombrie 2019 comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, cea mai dinamica piata auto fiind cea din Romania, unde inmatricularile…

- "Am votat cu acel candidat care a demonstrat ca poate reprezenta România cu profesionalism si demnitate în Europa si în lume. De asemenea, m-am uitat la mesajul pe care românii din diaspora l-au transmis. Este un lucru extrem de emotionant sa vezi ca de la nunta mergi…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a votat pentru candidatul care poate reprezenta Romania cu profesionalism, scrie Agerpres. "Am votat cu acel candidat care a demonstrat ca poate reprezenta Romania cu profesionalism si demnitate in Europa si in lume. De asemenea, m-am uitat la mesajul…

- FMI a menținut, in perspectivele asupra economiei europene lansate miercuri, o prognoza stabila pentru economia Romaniei, cu o creștere economica de 4% in acest an și o inflație de 4,2%, transmite Mediafax.Prognozele sunt același din ediția din octombrie a World Economic Outlook și cele facute…