- In perioada 20 februarie – 16 martie 2023, romanii vulnerabili au utilizat 155 milioane lei pentru plata facturilor la utilitati, prin intermediul cardurilor de energie. In total, au fost efectuate peste 500.000 de plati, din care 88.000 (17,6%) prin mijloace electronice, a anuțat joi Ministerul Investitiilor…

- ”La mai putin de o luna de la startul utilizarii cardurilor pentru energie, mai mult de jumatate de milion de familii au folosit banii pusi la dispozitie din fonduri europene pentru a-si achita facturile. Beneficiarii au la dispozitie trei metode de plata, pentru a achita repede si simplu facturile…

- MIPE anunța ca in primele trei zile de la implementare s-au efectuat peste 100.000 de plati cu cardul de energie , in valoare de 31 milioane de lei. Totodata, pune la dispozitie un ghid pentru plata online. Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a transmis, vineri seara, ca, in primele…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a anunțat ca, incepand de luni, 20 februarie, beneficiarii voucherelor de energie iși vor putea folosi tichetele pentru a-și acoperi prețurile facturilor de curent. Romanii au primit suma de 700 de lei de luna aceasta, iar urmatoarea tranșa…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene anunta ca pana incepand de astazi, 20 februarie, se pot efectua plati pentru facturile la utilitati prin intermediul cardurilor de energie acordate de Guvernul Romaniei persoanelor vulnerabile. Cardurile, oferite din fonduri europene nerambursabile ce…

- Un numar de 9.000 de plati in valoare de 3 milioane de lei au fost efectuate in primele trei ore prin intermediul cardurilor de energie, procedura care a demarat luni, potrivit datelor publicate de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE). "Iata ca am ajuns si in acest punct, in care…

- Marcel Bolos a participat, miercuri, la un eveniment organizat de Posta Romana care a inceput tiparirea cardurilor de energie. Ministrul a prezentat calendarul perioadei urmatoare. “Cu data de 1 februarie, va avea loc distribuirea acestor carduri de energie, iar cu data de 20 februarie se vor putea…

- Social A fost aprobat modelul cardului de energie / Cum va fi acordat sprijinul de 1400 lei pentru plata facturilor la utilitați decembrie 27, 2022 10:36 Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat ca a fost aprobat modelul cardului de energie, prin care romanii vulnerabili vor fi…