- Un numar de peste 47.000 romani au votat pana la ora 18.00, la sectiile deschise vineri in strainatate, potrivit datelor Biroului Electoral Central (BEC), numarul acestora dublandu-se in trei ore, in conditiile in care la ora 15:00 numarul lor era 21.950. La aceștia se adauga și cei 25.000 de romani…

- Procesul de votare pentru primul tur al alegerilor prezidențiale este in plina desfașurare in strainatate. 28.712 alegatori au votat pana vineri, 8 noiembrie 2019, ora 16.00 (ora Romaniei), cei mai mulți in țarile in care sunt comunitați importante de romani - Spania, Italia, Germania, Marea Britanie,…

- Un numar de 21.950 de romani au votat pana la ora 15.00, la sectiile deschise vineri in strainatate, potrivit datelor Biroului Electoral Central (BEC). In Italia, Germania si Marea Britanie exista sectii unde oamenii stau la rand pentru a-si exercita dreptul de vot.

- Este prima zi din cele trei stabilite, in care romanii din Diaspora iși pot execita dreptul de vot la alegerile prezidențiale. In Noua Zeelanda și in Australia procesul de votare a inceput in aceasta noapte. Astfel, pentru primul tur al alegerilor, romanii din diaspora pot vota in zilele de 8, 9 și…

- Cu doar cateva zile de primul tur al alegerilor prezidentiale, un roman stabilit in Marea Britanie a lasat, pe facebook, un filmulet care, spune el, dovedeste ca votul prin corespondenta poate fi foarte usor falsificat. In filmuletul postat de contul personal de facebook, romanul arata cum optiunea…

- Campania pentru alegerile prezidentiale a luat startul, azi, sambata 12 octombrie. Sunt 14 candidați pentru cea mai inalta funcție din stat, profesori, juriști, oameni de afaceri, actori și medici veterinari. Printre candidați sunt actualul șef de stat. Klaus Iohannis și Viorica Dancila al carei Guvern…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca aproape 80.000 de alegatori romani s-au inregistrat pe portalul www.votstrainatate.ro, ceea ce reprezinta aproximativ 20 % din numarul romanilor din diaspora care au votat la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019. AEP precizeaza ca romanii din…

- Pe 20 noiembrie 2015, presa raporta ca miniștrii Cabinetului Cioloș au semnat pe proprie raspundere, in prima ședinta de Guvern, declarații de integritate ce conțineau criterii clare propuse de 35 de organizații neguvernamentale organizate sub steagul Romaniei Curate, scrie Alina Mungiu-Pippidi pe romaniacurata.ro.…