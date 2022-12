Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii ani, din ce in ce mai multi romani includ in planurile de vacanta si o excursie in tinuturile Aurorei polare. Desi nu e una din cele mai ieftine destinatii, este cu siguranta una care garanteaza cele mai spectaculoase experiente. Romanii care vor sa il intalneasca si-au facut deja bagajele,…

- Cand vine vorba de Revelion, il poți petrece acasa, alaturi de cei dragi. Și ca petrecerea sa aiba de toate avem și o propunere. Ne-am gandit sa-ți propunem produsele de la Lidl pe care toti romanii trebuie sa le aiba in casa de Revelion. Sunt la super oferta, iar preturile sunt foarte mici. Cum poți…

- Romanii se pregatesc de sarbatorile de iarna, astfel ca au inceput sa faca cumparaturi. Prețurile au explodat in aceasta perioada, astfel ca și șoriciul și slanina au ajuns la sume care ii vor dezamagi pe mulți oameni. Iata cat costa un kilogram din fiecare.

Stimați clienți,

- Targul de Turism al Romaniei și-a deschis azi porțile cu oferte de vacanța reduse cu 50%. Expozanții vin cu noi destinații de vacanța la prețuri pentru toate buzunarele. OFERTE DE VACANȚA REDUSE CU 50% la Targul de Turism al Romaniei Ca in fiecare an in perioada de inceput a lunii noiembrie are loc Targul…

- Prețul dovlecilor a explodat chiar inainte de Halloween. Astfel ca, romanii care doresc sa marcheze aceasta sarbatoare americana și cumpara dovleci pentru a-I decora, vor plati considerabil mai mult decat anul trecut. Producatorii susțin ca vand in piețe dovlecii la un preț dublu fața de 2021.Mulți…

- Reporter: Cat va costa un kilogram de carne de porc de Craciun?Petre Daea: Nu e mic prețul dar… este prețul cel mai mic la produsele agricole in Romania. jReporter: Cat sa iși puna romanii deoparte pentru carnea de porc?Petre Daea: Nu trebuie sa iși puna deoparte. Suntem atenți, mancam mereu din ce…

- Romanii au inceput sa aleaga din ce in ce mai mult hainele second-hand, astfel ca cererea unor astfel de articole s-a dublat in ultimele cateva luni. Prețurile ridicate și inflația i-a pus pe romani in situația de a gasi alternative mai ieftine acolo unde se poate, astfel ca au descoperit o noua modalitate…