In primele șapte ore de la deschiderea programului „Rabla pentru electrocasnice” erau inscrise pe platforma aproximativ 61.000 de persoane interesate sa iși inlocuiasca aparatele electrocasnice vechi cu unele noi, au anunțat reprezentanții Administrației Fondului pentru Mediu. In 2021, programul se desfașoara in trei etape, iar bugetul alocat depașește suma de 75 de milioane de lei.