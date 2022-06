Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 30 iunie, șoferii romani sunt așteptați sa iasa in benzinarii pentru a protesta fața de scumpirea carburantului. „Proteste in toata țara contra prețului carburantului! E timpul sa facem ceva! Ieșiti in strada, blocați pompele. Este imposibil și inadmisibil ca intr-o țara ca Romania prețul carburantului…

- In 30 iunie șoferii din toata țara ar trebui sa ia atitudine fața de prețul carburanților. Pe rețelele de socializare a fost creat un event legat de acest protest, iar șoferii din Maramureș care sunt nemulțumiți de cat a ajuns acum sa coste benzina și motorina sunt așteptați sa ia atitudine. „E timpul…

- Carburanții s-au scumpit din nou astazi, de data aceasta doar benzina, dupa o scumpire in weekend și alta vinerea trecuta. Prețul motorinei pare sa stagneze. Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 7.94 lei/l și 8.90 lei/l.Prețurile practicate de stațiile…

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a explicat de ce au crescut prețurile la facturi și carburanți in ultima perioada. Oficialul susține ca Romania nu are capacitatea sa influențeze prețurile in mod decisiv, avand in vedere ca economia romaneasca nu mai e una inchisa, ci intr-o interdependența cu economiile…

Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 7.79 lei/l și 8.92 lei/l.

- Carburanții s-au scumpit din nou. Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 7.64 lei/l și 9.18 lei/l, ceea ce inseamna o creștere comparativ cu ziua precedenta. Prețurile practicate de stațiile de carburanți din țara, astazi, 25 aprilie, pot fi verificate online…

- Estimarile BNR in ceea ce priveste indicele inflatiei au fost date peste cap de actuala criza economica. Astfel, in luna martie inflatia a ajuns la 10,2%. Preturile de consum au crescut cu 1,9% comparativ cu luna februarie 2022, iar fața de decembrie 2021 creșterea este de 4%. Rata medie a preturilor…

- Prețurile au scazut cu cat 10 bani pe litru, și la benzina și la motorina. Astfel, stația Petrom de pe Șoseaua Virtuții din București, monitorizata de publicația economica.net in acest an, afișa astazi un preț al benzinei standard de 7,83 lei/litru, in scadere cu zece bani fața de cotația de ieri.…