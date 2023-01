Românii vor putea să își cumpere vechime pe cartea de muncă până în 2026 USR anunța, miercuri, ca a depus un proiect de lege pentru prelungirea pana in 2026 a termenului in care viitorii pensionari isi pot cumpara vechime in munca. Conform USR, daca initiativa va fi aprobata, „zeci de mii de romani isi vor putea completa anii de vechime” si nu vor ramane in afara sistemului de pensii […] The post Romanii vor putea sa iși cumpere vechime pe cartea de munca pana in 2026 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 40.000 de persoane au iesit din tara, in ultimele 24 de ore, doar prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, unde traficul a crescut astfel de sapte ori fata de o zi obisnuita iar timpul de asteptare pentru verificarea documentelor este de cel putin o ora, in conditiile in care sunt…

- In a treia zi a noului an, mii de oameni se inghesuie la cozi, la direcțiile de taxe și impozite din toata țara, ca sa iși plateasca darile catre stat, chiar daca acestea pot fi achitate și online. Romanii au obiceiul de a-și rezolva aceste probleme administrative inca din primele zile ale anului. Cei…

- Patronii nu mai pot menține angajații cu mai multa vechime la salariul minim mai mult de 2 ani. Aceasta prevedere a intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2022, ceea ce inseamna ca la inceputul lui 2024 angajații cu vechime mai mare de 2 ani trebuie sa aiba o majorare salariala. Salariile multor romani…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, unde in perioada 23-26 decembrie si 28-31 decembrie, este anuntata o greva a sindicatelor din Politia de Frontiera. Vor fi afectate mai multe puncte de trecere a frontierei,…

- La implinirea unui an de guvernare PSD – PNL, USR a lansat „Cartea neagra a guvernarii”, in Piața Victoriei, unde sunt proiectate, pe tot parcursul zilei de joi, mesaje pe care liderii formațiunii susțin ca le primesc de la oameni. Conform Agerpres, printre mesajele proiectate s-au numarat: „Simplu:…

- PSD la guvernare inseamna inflație mare, dobanzi mari, taxe mari și mai multe, este concluzia fostului premier liberal Florin Cițu. El susține ca dupa analiza datelor pruvind inflația in ultimele guvernari, „romanii o duc mai bine fara PSD”. „Ce nu spune Marcel Ciolacu in interviurile platite din bani…

- Romanii vor avea acces cu animalele de companie in mijloacele de transport in comun, in instituțiile publice, dar și in cele de drept privat care au obținut statut de utilitate publica ori sunt autorizate sa presteze un serviciu public, in regim de putere publica. Așa prevede un proiect de lege pentru…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a publicat online un ghid pentru cetatenii romani care vor sa calatoreasca in Qatar pentru Cupa Mondiala de Fotbal. Ghidul pune la dispozitie cetatenilor romani informatii utile privind conditiile de calatorie in Qatar in aceasta perioada, sprijinul care poate fi…