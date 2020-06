Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Vela ministrul de interne a anunțat sambata seara care sunt țarile din care romanii vor putea sa revina fara sa mai stea izolați doua saptamani. Iata care este lista celor 17 state europene. AustriaBulgariaCehiaCipruCroațiaElvețiaGermaniaGreciaIslandaLetoniaLiechtensteinLituaniaMaltaNorvegiaSlovaciaSloveniaUngaria…

- Ministrul de interne a anuntat vineri ridicarea obligativitatii autoizolarii la domiciliu dupa revenirea in tara. Marcel Vela a precizat ca masura se va aplica incepand cu data de 15 iulie, odata cu cel de-al treilea val de relaxare. Persoanele vizate de ridicarea restrictiei sunt doar acelea care vin…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat joi la sediul MAI ca Romania are la aceasta ora inca 13.524 de locuri de carantina instituționalizata pentru romanii care vin in țara. El le-a transmis celor din Diaspora sa nu incerce sa vina in țara cu gandul ca vor sta in izolare la domiciliu, pentru…

- Dupa ce președintele Romaniei, Klaus Iohannis și Bogdan Aurescu, ministrul de Externe au facut un apel catre romanii din diaspora, se pare ca mesajul a fost ințeles, iar compatrioții noștri nu se vor mai intoarce in țara, de Paște, intr-un numar atat de mare. In acest context, ministrul de Interne a…

- Ministrul de interne Marcel Vela a anunțat ca, pe perioada starii de urgența, se suspenda exportul mai multor produse agroalimentare, precum grau, porumb, orez sau zahar. „Pe perioada starii de urgența se interzice și se suspenda exporturile pentru urmatoarele produse agroalimentare: grau, orz, ovaz,…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a facut sambata un apel catre romanii din Diaspora care vor sa vina acasa, in Romania, in perioada sarbatorilor de Paște. Marcel Vela le-a transmis acestora sa ramana acolo unde sunt, avand in vedere ca la intrarea in Romania vor fi plasați in carantina pe o ...

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, le-a transmis, sambata, romanilor din strainatate sa nu vina in tara de Paste. "Ramaneti acasa, in tarile unde locuiti si faceti acolo sarbatarorile in pace si liniste", a spus el.

- Presedintele Klaus Iohannis le-a solicitat, joi, prefectilor si sefilor institutiilor publice deconcentrate sa le transmita romanilor din afara granitelor sa nu vina in acest an acasa de sarbatori, deoarece, in contextul normelor stabilite de experti, cand se intorc in tara trebuie sa intre in carantina…