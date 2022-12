Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat ca programul „Rabla pentru electrocasnice” va fi regandit, iar cei care au solicitat vouchere si nu le-au folosit vor primi interdictie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Anunțul care ii vizeaza pe milioane de romani! Decizia este fara precedent. Guvernul va acorda noi vouchere. Mare ATENȚIE! Voucherele sunt acordate expres in acest scop și nu vor putea fi folosite in alte situații. Valoarea acestora va fi actualizata anual. Vezi mai multe AICI pentru ce se vor acorda…

- In ședința Comisiei de munca de astazi a fost inaintata propunerea social-democraților ca ziua de Sfantul Ion și de Boboteaza, respectiv 6 și 7 ianuarie sa fie zile libere nelucratoare.

- Trei noi minivacanțe a cate patru zile libere fiecare, in 2023, pentru bugetari. Romanii care lucreaza in sistemul de stat vor avea anul viitor trei zile libere in plus fața de cele 15 stabilite deja prin lege, potrivit unui proiect al Guvernului. Bugetarii vor avea noi zile libere anul viitor...

- S-a calculat care sunt zilele libere pe care le au romanii pana la finalul anului. Care este vestea proasta de Craciun. Salariații din Romania au motive de suparare pentru ca principalele sarbatori de iarna pica in zile libere, nu in zile lucatoare. Chiar și așa se anunța cateva zile libere. Care sunt…

- Parlamentul European a aprobat, marți, Rezoluția privind accederea Romaniei in Schengen. Decizia a fost luata cu 547 de voturi „pentru” și 49 „impotriva”. „Rezoluția privind accederea Romaniei in Schengen a fost votata cu 547 voturi pentru și 49 impotriva. Suntem tot mai aproape de atingerea acestui…

- Vești extrem de IMPORTANTE pentru milioane de romani! Persoanele care și-au propus ieșirea mai devreme la pensie trebuie sa aiba in vedere și aceste cerințe. ATENȚIE! Vechimea acumulata in campul muncii va conta enorm de mult. Citește mai multe AICI și vezi cine poate beneficia de ieșirea la pensie...…

- Romanii care au credite legate de indicele IRCC vor plati rate duble anul viitor, comparativ cu acest an, iar somajul va creste ca urmare a inchiderii unor capacitati industriale, au afirmat, marti, reprezentantii Coface Romania, intr-o conferinta de presa.