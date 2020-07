Românii vor putea participa la PROCESE civile prin videoconferință Pe viitor, romanii ar putea participa la procesele civile prin videoconferinta. Un proiect de lege ce vrea sa introduca judecata online in procesul civil a fost inregistrat in Parlament. Sedintele de judecata online, in special in cauzele penale, au aparut in contextul epidemiei de... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe viitor, romanii ar putea participa la procesele civile prin videoconferinta. Un proiect de lege ce vrea sa introduca judecata online in procesul civil a fost inregistrat in Parlament. Sedintele de judecata online, in special in cauzele penale, au aparut in contextul epidemiei de COVID-19, anunța…

- Pe viitor, romanii ar putea participa la procesele civile prin videoconferinta. Un proiect de lege ce vrea sa introduca judecata online in procesul civil a fost inregistrat in Parlament. Sedintele de judecata...

- Guvernul s-ar putea reuni marti, in sedinta, pentru a completa Hotararea de Guvern privind starea de alerta cu prevederile referitoare la izolare li carantina, ca urmare a intrarii in vigoare a legii pe aceasta tema adoptata de Parlament ca urmare a deciziei Curtii Constitutionale. Premierul Ludovic…

- Proiectul de lege inițiat de USR, privind inființarea “DNA-ului padurilor”, adoptat de Parlament, a fost atacat de Guvern la Curtea Constituționala, deși PNL a votat pentru adoptare. USR critica acum decizia guvernului Orban, spunand ca “incurajeaza hoții de lemne”. „La o luna de la adoptarea de catre…

- Romanii care vor sa intre in Grecia pe la punctul de frontiera Promachonas nu vor putea intra in țara daca nu li s-a emis formularul necesar pentru acest lucru. Sistemul implementat pe travel.gov.gr a fost suspendat pana marți la ora 00.01 pentru implementarea noilor masuri impuse de autoritațile…

- In ceea ce privește relația stabilita intre pacient și doctor, telemedicina va implica, in primul rand, consultarea pacientului prin intermediul tehnologiei (de obicei, conexiune video, pe internet), potrivit avocatnet.ro. In ceea ce privește decizia medicului, ce va putea fi data in urma…

- ​Universitațile americane cu tradiții sacrosancte și absolvenți de prestigiu mai au acum un lucru în comun: sunt date în judecata de catre studenți nemulțumiți, relateaza NPR. Studenții pretind ca închiderea campusurilor universitare ca urmare a izbucnirii pandemiei cauzate…

- Curtea Constitutionala i-a dat câștig de cauza președintelui Klaus Iohannis, care a sesizat CCR privind neconstitutionalitatea unei legi initiate de PSD. Actul normativ prevede ca învatamântul prescolar, scolar, preuniversitar si universitar se poate desfasura si online pe perioada…