Românii vor putea împrumuta statul prin programul FIDELIS pentru populație în lei și euro în luna martie Românii vor putea subscrie pentru titluri de stat Fidelis în perioada 1-19 martie, ce vor fi listate la Bursa de Valori București (BVB), potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor. Dobânzile anuale pentru titlurile în lei sunt de 2,85% pentru scadența de 1 an, 3,10% pentru scadența de 3 ani și de 1,55% pentru titlurile de stat în euro cu o scadențã de 5 ani.



La fel ca anul trecut, valoarea nominalã a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de Euro pentru emisiunea în Euro, iar pragul minim…

