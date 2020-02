Stiri pe aceeasi tema

- CARAS-SEVERIN – Pe fondul situatiei tensionate privind raspandirea noului coronavirus dinspre Italia, autoritatile judetene au constituit o comisie de specialisti si au stabilit masuri de preventie! Comisia de specialisti a fost constituita la nivelul Direcției de Sanatate Publica a județului Caraș-Severin,…

- "Vecinii nostri si-ar putea arata interesul pentru facilitatile noastre de stocare. In special Polonia a anuntat ca intentioneaza sa-si extinda propriile sale facilitati de stocare. Si Republica Moldova, Romania si Ungaria au necesitati similare. Avem oportunitati semnificative legate de infrastructura…

- Lime anunta lansarea unui nou serviciu de abonamente disponibil in Bucuresti, menit sa ii ajute pe cei care se deplaseaza zilnic cu trotinetele electrice sa beneficieze cat mai mult de avantajele micromobilitatii. In Bucuresti s-a constatat un interes deosebit pentru utilizarea trotinetelor…

- Timpii de asteptare la iesirea din tara prin punctele de trecere a frontierei Nadlac I (pe DN 7) si Nadlac II (pe autostrada paneuropeana) au ajuns la peste doua ore, sambata dimineata, cele doua puncte fiind folosite la capacitatea maxima pentru tranzitare. Conform aplicatiei online de monitorizare…

- Romanii pot ajunge la cele mai frumoase targuri de Craciun din Europa folosind o noua ruta feroviara. Din Gara Satu Mare pleaca zilnic trenuri spre Viena, cu oprire in Budapesta. Ruta a fost anuntata din octombrie si a fost introdusa de o companie austriaca.

- FOTO – Arhiva La data de 1 Decembrie 1918 Adunarea Nationala de la Alba-Iulia, formata din 1.228 de delegati, sustinuti de peste 100.000 de oameni din tot Banatul si Transilvania, adunati la eveniment, au adoptat o Rezolutie care a stabilit unirea tuturor romanilor din Transilvania si Banat cu Romania.…

- Clever devine FREE NOW, platforma deținuta de Daimler și BMW, și se relanseaza in Romania cu 100.000 de curse gratuite și 50% reducere la plațile cu cardul FREE NOW, parte a celei mai mari platforme europene de mobilitate urbana deținute de Daimler și BMW și singura aplicație din Romania care integreaza…